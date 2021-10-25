Ташкент, 25 октября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. ЦИК Узбекистана не подтвердил информацию о победе действующего президента страны Шавката Мирзиёева на выборах главы республики. Об этом 25 октября заявил пресс-секретарь ЦИК Жалолиддин Усманов журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Распространяется информация о том, что стали известны предварительные итоги прошедших выборов президента Узбекистана. Хотим сообщить, что это не соответствует действительности», — заявил Усманов.

По его словам, предварительные итоги выборов будут объявлены сегодня в 14:00 по московскому времени.

Ранее телекомпания Евроньюс поспешила объявить кандидата в президенты страны, действующего главу государства Шавката Мирзиёева победителем. По данным Евроньюс, Шавкат Мирзиёев якобы одержал победу на выборах, набрав свыше 90% голосов при явке свыше 80%.