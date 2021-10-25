Хартум, 25 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Столицу Судана Хартум полностью заблокировали военные, сообщает 25 октября телеканал Asharq.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат в Судане

Отмечается, что в городе закрыты мосты и центральные улицы, заблокированы все въезды в Хартум.

Кроме того, заблокирован аэропорт, военные патрулируют территорию рядом с ним.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее оппозиционное военным властям Судана «Объединение профсоюзов» обратилось к гражданам с призывом противостоять военному перевороту в стране.

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