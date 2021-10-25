Москва, , 09:52 — REGNUM Прийти и немедленно арестовать его предложил любителям пугать не желающих вакцинироваться от коронавируса тюремными сроками, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.

Сергей Кургинян Цитата из т/п «Время покажет». Первый канал

«Что касается меня. Если эта истерика возобладает и перенесется на все высшие страты нашего небезупречного общества и будет сказано вакцинировать насильно, то пусть на меня наденут наручники и вакцинируют. Я не так дорого ценю свою жизнь, чтобы по этому поводу выражать какие-то экстремальные реакции. Ну пусть это сделают под камеру. Наденут наручники и работают», — заявил политолог.

Он, тем не менее, отметил, убежден в том, что такого в действительности не будет и не только по отношению к нему.

«Но те, кто это, предположим, проповедуют, создавая новый «37-й год». Вот то, что сейчас развернулось против вакцинации — это новый «37-й год». У меня дед, который был офицером в Первую мировую, потом был у красных, потом был лесничим в Могилевской губернии и потом был расстрелян, являлся жертвой подобного мероприятия. Тогда оно могло быть оправдано горьким образом, потому что действительно происходили стабилизационные процессы после гражданской войны. Там клубилось разное, в том числе нечто внутренне разумное, но и безумие тоже. Это безумие побеждало разум. Все начиналось с поиска настоящих врагов народа, а кончалось тем, что нужно донести на соседа, потому что нужна лишняя комната в квартире. Это отвратительный процесс», — отметил эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что люди, которые лгали относительно масштабов этого процесса и его качества в 1937 году, затем ухитрялись разжечь те же процессы в 1991 году, и они все время хотят их разжечь. Защищать же правду о сталинском периоде приходится людям, которые являются не наследниками «героизма ежовского НКВД» в кавычках, а людям пострадавшим в этом процессе. Потому что известно, как эти процессы разворачиваются и каким последствиям приводят.

«Истерика по поводу вакцинации и всего прочего сейчас имеет запредельный характер. Я помню несколько таких истерик… и я помню, как потом каялись авторы этих истерик. Но это были процессы все же несколько другого масштаба, чем нынешние. Поэтому я говорю и будут продолжать: «Бросьте ваш тон и возьмите человеческий». Не пугайте меня тем, что выражая определенную сугубо научную позицию, разделяемую нобелевскими лауреатами и прочими высокого авторитетными людьми, я окажусь арестован на 10 или 20 лет тюрьмы. Тем, кто меня этим пугает, я могу сказать: «Напугал ежа голым задом»», — добавил политолог.

Он напомнил желающим попугать, что в свое время давал интервью в Донецке с гранатой Ф-1 в кармане, поэтому напугать его подобного рода угрозами крайне сложно.