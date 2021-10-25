Байконур, Казахстан, 25 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. На стартовый стол космодрома Байконур вывезли ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18», которая в честь 800-летия Нижнего Новгорода раскрашена под хохлому. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

DLR German Aerospace Center Ракета-носитель «Союз-СТ»

"В соответствии с решением Государственной комиссии 25 октября 2021 года ракету космического назначения «Союз-2.1а» / «Прогресс МС-18» вывезли на стартовый комплекс площадки № 31», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что транспортировка ракеты-носителя была начата в 05:30 мск и после установки ее на стартовом столе начались работы по графику первого стартового дня.

Отметим, запуск ракеты запланирован на 03:00 мск 28 октября, а стыковка корабля к модулю «Звезда» МКС — на 04:34 мск 30 октября. «Прогресс» должен доставить на станцию 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, а также стандартные рационы питания и свежие продукты.