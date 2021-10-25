Воронеж, 25 октября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Сотрудник полиции подозревается в причастности к угону автомобиля Audi A4 в Воронеже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

MotorPage Audi A4

«Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности и уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с коллегами из регионального ФСБ России выявлен факт противоправного деяния, совершенный сотрудником одного из подразделений регионального ГУ. Предварительно установлена его причастность к хищению автомобиля Ауди А4 с неохраняемой парковки у многоквартирного дома по улице Маршала Одинцова», — уточнили в пресс-службе.

В связи с происшествием в Главном управлении МВД по региону назначено проведение служебной проверки. Подозреваемый сотрудник полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей, в случае подтверждения вины он будет уволен.