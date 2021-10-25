Москва, 25 октября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира «ВТБ Кубка Кремля». В финальном матче, прошедшем 24 октября он победил хорвата Марина Чилича.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Карацев два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, одна двойная ошибка и 1 неиспользованный брейк.

Для Карацева этот титул стал вторым под эгидой ATP. Ранее он одержал победу на турнире в Дубае. Чилич в 2015 году уже выигрывал Кубок Кремля.