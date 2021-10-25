Чебоксары, 25 октября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Чувашии прошёл XI съезд межрегиональной общественной организации «Чувашский национальный конгресс» (ЧНК). В нём приняли участие представители чувашских диаспор из 26 регионов, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики. Основное внимание было уделено вопросам сохранения и развития чувашского языка и национальной культуры. Данные вопросы подняли глава Чувашии Олег Николаев и президент ЧНК Николай Угаслов.

Cap.ru Выступает Николай Угаслов

Руководитель региона Олег Николаев, обращаясь к делегатам съезда, подчеркнул, что Чувашским национальным конгрессом проводится большая работа по сохранению обычаев чувашского народа, развитию национальной культуры и языка. И выделил роль ЧНК в сохранение памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В ходе выступления он также выделил приоритетные задачи.

«В процессах глобализации мы не должны растерять чувашскую культуру, язык, письменность, обычаи, необходимо развивать их, используя новые технологии», — сказал Олег Николаев, выразив уверенность, что эта задача будет достигнута, если «мы будем работать вместе, с душой, сообща».

В отчётном докладе президент ЧНК, депутат Госсовета Чувашии Николай Угаслов поблагодарил руководство республики за принятую в 2020 году государственную программу по сохранению и развитию чувашского языка. Пятилетняя программа предусматривает развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе цифровой, создание познавательных программ на национальном языке, усиление роли чувашского искусства. Госпрограмма рассчитана на пять лет и предусматривает около 28 млн рублей финансирования. При этом Угаслов выступил с рядом предложений по преподаванию чувашского языка в образовательных организациях и развитию чувашской журналистики.

Cap.ru Президент ЧНК Николай Угаслов, поэтесса Раиса Сарби и глава Чувашии Олег Николаев

Президент ЧНК выразил уверенность, что комплексная и системная работа по решению национальных вопросов позволит с «уверенностью смотреть в будущее чувашской культуры».

Воодушевление вызвало учреждение Дня чувашской вышивки, которая является национальным достоянием республики.

На съезде Николай Угаслов, который руководил ЧНК с 2013 года, сложил полномочия президента нацконгресса. В настоящее время ЧНК объединяет около 100 национально-культурных объединений чувашей в 37 регионах и семи зарубежных странах, в 2022 году Чувашский национальный конгресс отметит 30-летие со дня основания.

Напомним, что ранее Олег Николаев призвал чувашские общественные организации искать более эффективные методы работы по популяризации чувашского языка и национальных традиций, а также выстраивать более тесное сотрудничество с чувашами в других регионах.

Cap.ru Выставка в фойе чувашского драмтеатра

Как сообщало ИА REGNUM, День чувашской вышивки приурочен ко дню рождения известной советской художницы по вышивке Екатерины Ефремовой и первые отметили в республике 26 ноября 2020 года.