Берлин, 25 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В сети были обнародованы данные о моторной линейке нового M2 Coupe и XM. Об этом сообщает портал Motor1.

Motor1 Обновлённая модель BMW M2

Так, M2 Coupe оснастят 455-сильным турбированным мотором V6 объёмом 3,0 л. Отмечается, что новинка будет иметь даже большую мощность, чем самая мощная версия нынешнего M2 CS. Последний получил двигатель производительностью 444 л. с.

Кроме того, топовая версия нового M2 Coupe может получить более мощную установку. При этом привод у модели будет только задний. Пока нет информации о том, получит ли M2 Coupe полноприводную версию в качестве опции.

Новый кроссовер XM, который, по предварительной информации, войдет в семейство X8, может получить гибридную установку. Состоять такая установка будет из рядных шестицилиндровых двигателей S58 с двойным турбонаддувом от M3 и M4 и электромоторов.

По предварительным данным, новый M2 Coupe начнут производить ближе к концу следующего года.

Ранее стало известно, что BMW выпустит электрическую версию 3 Series на базе новой платформы Neue Klasse («новый класс»).

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