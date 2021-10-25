Петропавловск-Камчатский, 25 октября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Минфин России проводит устойчивую политику, в рамках которой объёмы бюджетов регионов не уменьшаются, поэтому Камчатка не видит рисков от введения дополнительных сборов за водные биоресурсы. Об этом заявил губернатор Владимир Солодов на еженедельном оперативном совещании правительства региона 25 октября.

(сс) Duangphorn Wiriya Рыба

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«Дискуссия ведётся о дополнительных сборах за водные биоресурсы. Отмечу, что в перспективе мы видим только рост доходов, и вопрос только в том — сколько этот рост составит», — сказал Владимир Солодов.

Глава региона добавил, что рыбную отрасль ждёт более прозрачная система налогообложения рыбопромышленного комплекса.

Отмечается, что в ходе Дней Камчатского края в Совете Федерации обсуждалось увеличение ставки сбора за водные биоресурсы на территории региона. При этом сейчас 20% налогов за сбор водных биоресурсов рыбопромышленников идёт в федеральный бюджет и 80% — в бюджет Камчатки.

В Минфине РФ идёт дискуссия о пересмотре этого соотношения. Однако при сохранении действующего распределения между уровнями бюджетной системы принятие законопроекта по увеличению налоговой отдачи от рыбопромышленных предприятий могут дать бюджету региона дополнительно порядка 3,5 млрд рублей без учёта предоставления вычетов и льгот из сумм сбора за водные биоресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минфина Антон Силуанов объяснил уменьшение фонда финансовой поддержки регионов ростом целевых трансфертов субъектам РФ.