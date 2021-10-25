Москва, 25 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Абхазию за прошедший летний курортный сезон посетили около 1,5 млн иностранных туристов, что является рекордом для республики. Об этом сообщил в эфире «Первого канала» президент Абхазии Аслан Бжания.

Алексей Колесников ИА Красная Весна Абхазия

Он объяснил большое количество туристов тем, что в советское время считалось престижным отдыхать в Абхазии. Кроме того, большую роль играет то, что в республике стоимость отдыха значительно ниже, чем на других курортах.

«Ещё одна причина, по которой к нам приезжают российские туристы, это то, что здесь все говорят на русском языке. Потом, традиционно абхазы гостеприимны», — сказал Бжания.

Он отметил, что в Абхазии рады такому количеству туристов. Будут приниматься меры, чтобы их поток был ещё больше.

Напомним, курортный сезон в Абхазии в этом году закрыли 28 сентября. Граждан России после посещения этой страны не обязывают сдавать ПЦР-тесты на коронавирус.