Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Большой проблемой для украинского президента Владимира Зеленского является стратегия Венгрии по реинтеграции своих исторических территорий Украины, в случае реализации которой была бы удовлетворена Россия. Об этом 25 октября написала в своей статье для американского журнала National Interest замдиректора Евразийского центра при Атлантическом совете (организация, признанная в РФ нежелательной) Мелинда Харинг.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Как отметила Харинг, власти Венгрии тратят значительные средства для того, чтобы воссоединиться с венграми Закарпатья, для чего, по ее мнению, там была создана сеть школ на венгерском языке. При этом также венгерская община контролирует влиятельные газеты, веб-сайты и телеканалы на венгерском языке на западе Украины и у многих местных жителей имеется гражданство Венгрии.

«Венгрия регулярно блокирует дальнейшую интеграцию Украины в НАТО и регулярно поднимает шум из-за языковой проблемы на Западной Украине», — говориться в статье.

Также автор материала утверждает, что в такой ситуации власти РФ якобы хотели бы «еще более усложнить жизнь Киеву».

«Таким образом, намерения Москвы в Закарпатье определить нетрудно. Россия хочет дестабилизировать Западную Украину», — считает Харинг.

Кроме того, она отметила, что украинскому президенту будет нелегко найти общий язык с Будапештом и лучшим образом интегрировать Закарпатье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина работает над своей ракетной программой и в недалёком будущем сможет «направить ракеты на Москву».