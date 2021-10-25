Джакарта, 25 октября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. С января по июнь 2021 года Индонезия заняла 10-е место в рейтинге стран с наибольшим количеством запросов на удаление контента в Google, сообщает Kompas.

Robert Scoble Google

На основании этих данных было получено 362 запроса на удаление контента от государственных органов и судов.

В список стран с наибольшим количеством запросов на удаление контента также входят Россия, Индия, Южная Корея, Турция, Пакистан, Бразилия, США, Австралия и Вьетнам.

В компании заявили, что регулярно получают запросы от государственных органов и судов по всему миру об удалении контента.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезииторжественно принял 17 чрезвычайных и полномочных послов Индонезии в государственном дворце в Джакарте.