Москва, 25 октября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки Центральным банком России в данный момент будет препятствовать экономическому росту и выходу экономики из коронавирусного кризиса, считает депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста»).

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

В условиях пандемии и введении в регионах локальных локдаунов повышение ключевой ставки приводит к удорожанию расходов государства на помощь бизнесу в направлении субсидирования ставок по кредиту, отметила Дмитриева.

Кроме того, по ее мнению, к борьбе с инфляцией повышение ключевой ставки не имеет прямого отношения, потому что нынешний виток инфляции вызван немонетарными факторами.

«В частности, повышением цен на продовольственные товары, так как выросли цены на мировых рынках и с резким повышением мировых цен на сырьё и первичные энергоносители. Так что никаких разумных причин для повышения ключевой ставки я не вижу», — отметила Дмитриева в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЦБ повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов. Таким образом, ключевая ставка составила 7,5%.