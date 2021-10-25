Ташкент, 25 октября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Прошедшие 24 октября выборы президента Узбекистана были открытыми и демократичными, заявил исполнительный секретарь СНГ, глава миссии СНГ на выборах Сергей Лебедев.

Kremlin.ru Сергей Лебедев

«Выборы президента были еще более открытыми, демократичными», — сказал он на брифинге в пресс-центре ЦИК по итогам работы миссии наблюдателей СНГ.

Все кандидаты имели равные возможности, выборы были конкурентными, добавил Лебедев.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные результаты выборов президента Узбекистана объявят 25 октября в 16:00 по местному времени (14.00 мск).

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