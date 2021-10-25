Берлин, 25 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В сети опубликованы фотографии гоночного автомобиля BMW PTG M3 GT в кузове E46, созданного для участия в чемпионате Rolex Grand-Am. Снимки с автомобилем размещены на сайте YoungTimers Garage.

YoungTimers Garage BMW PTG M3 GT в кузове E46

Всего были собраны две такие машины с мотором V8. Сейчас одна из них выставлена на продажу в Австралии. Именно этот экземпляр был подготовлен для участия в чемпионате Rolex Grand-Am (североамериканская серия гонок спортивных автомобилей).

Над созданием модели трудились инженеры BMW North America совместно с компанией Prototype Technology Group (PTG). BMW PTG M3 GT принял участие в пяти гонках. В соревновании «3 часа Дайтоны» в 2001 году спорткар показал лучшее время круга в своем классе.

Внешне машина выделяется мощным мотором, аэродинамическим обвесом с большим антикрылом, колёсными дисками BBS и стильными выхлопными патрубками.

Ранее стало известно, что BMW готовит к премьере модернизированную версию хетчбэка M135i xDrive 2022 модельного года. Авто будет иметь модернизированную подвеску, за счёт которой машина получит лучшую управляемость при прохождении поворотов.

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