Уфа, 25 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Доследственную проверку после ДТП с тремя погибшими организовали в Башкирии. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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По предварительной информации, днем 24 октября текущего года в Туймазинском районе на 1335 километре автотрассы М-5 Урал Самара-Уфа-Челябинск столкнулись автомобили ВАЗ 2112 и КамАЗ.

В этом ДТП получили не совместимые с жизнью травмы три пассажира легковушки, водитель и еще один пассажир были доставлены в медучреждение.

«По данному факту органом полиции организована доследственная проверка, ход и результаты которой взяты межрайонной прокуратурой на контроль», — говорится в сообщении пресс-службы.