Берлин, 25 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В связи с наплывом нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в Польшу через Белоруссию Германия усиливает контроль на границе с Польшей. Об этом в интервью изданию Bild am Sonntag сообщил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По словам главы немецкого МВД, в текущем году по маршруту через Белоруссию и Польшу в Германию прибыли более 6 тысяч нелегальных мигрантов.

«В связи с такой ситуацией на границу нашей страны с Польшей уже отправлены дополнительно 800 силовиков, чтобы усилить контроль», — добавил министр.

При этом министр внутренних дел Германии выразил удовлетворение сотрудничеством с Польшей по части совместного сдерживания наплыва нелегальных мигрантов.

«Сотрудничество с Польшей тоже хорошо налажено. У нас есть совместные польско-немецкие посты, а также регулярные совместные полицейские патрули на границе с Белоруссией», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.