Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Приморский суд Санкт-Петербурга не стал арестовывать врача, заподозренного в махинациях с вакцинацией петербуржцев от коронавируса. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники экономической полиции установили преступную схему по фиктивной вакцинации петербуржцев от COVID-19 за дополнительную плату. В организации аферы подозреваются пять сотрудников поликлиники Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Академика И.П. Павлова (поликлиника №31 КДЦ): один врач общей практики и четыре медицинские сестры. Их обвиняют в получении взятки группой должностных лиц в значительном размере по предварительному сговору.

В Приморский районный Петербурга поступило ходатайство об аресте Раджаба Мирзеханова, однако в его удовлетворении было отказано. Как выяснилось в суде, следствия не представило совокупных доказательств, подтверждающих необходимость избрания медику меры пресечения в виде стражи, и невозможности достижения целей предварительного расследования путем применения менее строгой меры.

«Суд избрал обвиняемому запрет определенных действий, — пояснили в ОПС, — Мирзеханову запрещено находиться за пределами Петербурга, посещать общественные мероприятия, общаться со свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми по делу, использовать интернет и иные средства связи, находиться в зданиях университета и на расстоянии ближе 5 км к ним, общаться с коллегами».