Москва, 25 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Лук в большом количестве может вызвать проблемы с желудком, предупредил врач-диетолог Александр Андреев.

Лук

«Это правда, что лук может спровоцировать и расстройство желудка, и изжогу. Также не рекомендую употреблять лук в больших количествах людям с гипертонией, так как он повысит давление», — сказал он в беседе с порталом «Доктор Питер».

Он также добавил, что людям с язвенной болезнью, панкреатитом и колитом лучше минимизировать количество лука в рационе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова сообщила, что утром натощак вредно есть бутерброды с острыми приправами и соусами, пить кофе, сладкую газировку и соки цитрусовых. Она пояснила, что кола и другие сладкие газировки вызывают икоту и отрыжку, а если пить их каждый день, разовьются язва или гастрит.

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