Тбилиси, , 09:32 — REGNUM Генеральная инспекция Минюста Грузии проверит заявление гендиректора телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамии об угрозе жизни бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Михаил Саакашвили © ИА REGNUM

«Следователь восточного следственного управления генинспекции Минюста проведёт беседу с Гварамией 25 октября», — говорится в сообщении.

Ранее глава канала «Мтавари» сказал, что Саакашвили нельзя переводить в тюремную больницу в районе Гдлани в Тбилиси. Там якобы готовится имитация бунта заключенных, в ходе которого планируется «ликвидация Саакашвили».

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа медиков с участием его личного врача.

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