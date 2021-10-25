Мадрид, 25 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» в матче десятого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Jimmy Baikovicius Луис Суарес

К началу второго тайма «Реал Сосьедад» повёл в счёте с разницей в два мяча. Отличились нападающие Александр Сёрлот и Александер Исак.

«Атлетико» смог уйти от поражения благодаря двум голам форварда Луиса Суареса.

На сегодняшний день «Атлетико» занимает четвёртое место в чемпионате Испании, в активе команды 18 очков. «Реал Сосьедад» идёт на девятом месте с 21 очком.

Читайте также: «Реал» одержал победу над «Барселоной» на «Камп Ноу»