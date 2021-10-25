Владивосток, 25 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Из-за резкого увеличения количества лесных и природных пожаров власти Приморья могут ввести особый противопожарный режим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Dsns.gov.ua Лесной пожар

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За минувшие сутки в крае действовали девять лесных и один природный пожар на площади 324 га, из них ликвидированы семь.

На 25 октября действовали четыре пожара в Дальнереченском, Пожарском районах, Анучинском и Тернейском округах общей площадью 115 га. Ещё один пожар площадью 20 га зафиксирован в Ханкайском округе.

Специалисты связывают резкое увеличение количества пожаров не только с установившейся в регионе сухой погодой, но и незаконными сельскохозяйственными палами.

«Когда поле загорается одновременно с четырех сторон — это явно не случайность, а намеренный поджог», — пояснили в министерстве лесного хозяйства.

Специалисты добавили, что в настоящее время в правительстве Приморья прорабатывается вопрос о введении в части муниципалитетов региона особого противопожарного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 19 лесных пожаров на общей площади 941 га.