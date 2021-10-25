Нягань, Югра, 25 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Югре ликвидировали крупный пожар на складе в промышленной зоне города Нягани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пресс-служба МЧС России Пожар на складе в Нягани

Возгорание произошло поздно вечером 24 октября на одном из складов по улице Лазарева, 9 Нягани. Ликвидировать его удалось, а ночь на 35 октября. Огнём уничтожено 1800 кв. метров.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.