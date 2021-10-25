Бишкек, 25 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. После посещения популярной в Киргизии сети кафе «Империя пиццы» в больницу с отравлением поступили 85 человек. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе киргизского минздрава.

sayama Роллы

«На 07:30 (04:30 мск — ред.) 25 октября общее количество обратившихся за медицинской помощью в инфекционное отделение Железнодорожной больницы с пищевым отравлением составило 85 человек», — приводит слова представителя пресс-службы РИА Новости.

Также он уточнил, что все поступившие с отравлением употребляли в пищу роллы (блюдо японской кухни) в четырех заведениях сети «Империя пиццы».

«Специалисты центра госсанэпиднадзора продолжают эпидрасследование», — добавили в пресс-службе киргизского минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября стало известно, что в гимназии № 85 Петроградского района Петербурга было зафиксировано два случая кишечной инфекции, при этом одному гимназисту понадобилась госпитализация.