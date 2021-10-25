Москва, 25 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Паника, которую развели в России сторонники тотальной вакцинации от коронавируса, опаснее самой эпидемии, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Я лично вакцинироваться не буду. И у меня есть соратники, которые этого тоже делать не будут. А есть другие, которые это уже сделали и сделают. И мы вместе с ними живем… в плотнейшем симбиозе. И для нас этот принцип существования представляется важным не только нам самим, мы считаем, что это единственный способ жить в современном мире достойной жизнью», — заявил Кургинян.

По его словам, тем более горько для него видеть, как этот принцип взаимоуважительного существования грубейшим образом нарушается в нашей современной действительности вопреки заявлениям президента России Владимира Путина о том, что вакцинация — дело добровольное.

«Мне кажется, что нарушение этого принципа взаимного уважения, ощущения, что мы есть в одной лодке, что мы единая нация, человечество, страшнее любых заболеваний и любых бедствий, потому что опыт показал, что в условиях любой беды выстаивают те, кто проявляет спокойствие и взаимное уважение. А те, кто начинают в момент беды нервничать, истерить, оскорблять находящихся рядом людей, они не выживают», — заметил политолог.

Он отдельно подчеркнул, что в зоне боевых действий нельзя проявлять избыточную конфликтность, и таких людей либо ссылают куда подальше, либо, если происходит во время боевых действий, политолог порекомендовал посмотреть фильм «Чапаев», где проблема решалась определенным образом.

Паническая реакция на эпидемию в России сегодня принимает все более и более острые формы, в ряде случаев граничащие с психиатрией, что ничем хорошим кончиться не может и опаснее самых опасных заболеваний.

«Когда в момент опасности, подчеркиваю, любой (если нам говорят, что имеет место опасная ситуация), начинают наигрубейшим и наиоскорбительнейшим образом выяснять отношения в пределах некой одной лодки, которая все-таки представляет собой нацию, сообщество и так далее, то это паникеры и эти истероиды должны быть каким-то образом окорочены. В противном случае нельзя принимать никаких взвешенных решений», — добавил эксперт.