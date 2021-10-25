Ставрополь, 25 октября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Ставропольском крае попал в ДТП пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва — Тбилиси. В ночь на 24 октября он столкнулся с грузовиком. В результате автоаварии погиб водитель автобуса, получили травмы четыре пассажира, в том числе полуторагодовалый ребенок, сообщили в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

02.mchs.gov.ru Авария

Инцидент произошел около 03:30 на 258-м километре федеральной автодороги «Кавказ» на территории Кочубеевского района. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса «Мерседес» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшемся впереди него «КамАЗом», следовавшим из Невинномысска в направлении Пятигорска.

После аварии четверо пострадавших пассажиров доставлены в больницу города Невинномысска. Еще шестеро пассажиров после оказания медпомощи отпущены домой.

По факту ДТП прокуратура Кочубеевского района организована проверка, после которой при необходимости будут приняты меры для возбуждения уголовного дела.

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