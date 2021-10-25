Сеул, 25 октября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В третьем квартале 2021 года экспорт товаров малых и средних предприятий (МСП) Южной Кореи составил $28,8 млрд, что на 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса страны.

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По их словам, показатель продолжает расти на протяжении одиннадцати месяцев подряд.

Известно, что рост показателя обусловлен повышенным спросом на полупроводники и оборудование для производства полупроводников.

В частности, экспорт полупроводников вырос на 48,2%, оборудования для производства полупроводников — на 47,7%, стали — на 44,6%, синтетических смол — на 44,4%.

Известно, что экспорт в Китай вырос на 7,2%, в Таиланд — на 29,5%, на Тайвань — на 26,9%.

С первого по третий квартал 2021 года экспорт товаров малых и средних предприятий Южной Кореи составил $85,3 млрд.