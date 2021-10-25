Воронеж, 25 октября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Платные парковки на территории Воронежа будут работать в режиме выходного дня весь период нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парковка

«В соответствии с решением губернатора Александра Гусева о введении в регионе с 25 октября по 7 ноября нерабочих дней в связи с осложнившийся эпидемиологической ситуацией платные городские парковки в этот период будут работать в режиме выходного дня», — уточнили в администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области период нерабочих дней начинается на пять дней раньше, чем в целом по стране — с 25 октября, решение власти приняли из-за осложнившейся эпидемиологической ситуации с коронавирусом. В регионе на две недели закрыты торговые центры, рынки и ярмарки, кинотеатры и театры, цирк, салоны красоты, бассейны и фитнес-центры.