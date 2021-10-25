Остин, США, 25 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Нидерландский пилот Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл» выиграл 17-го этап «Формулы-1» — Гран-при США, который прошёл в Остине (штат Техас). Об этом 25 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Morio Макс Ферстаппен

Вторым стал пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку ещё один гонщик «Ред Булла» мексиканец Серхио Перес.

Выступающий за «Хаас» российский пилот Никита Мазепин занял 17-е место. Его напарник Мик Шумахер стал 16-м.

В общем зачёте Ферстаппен идёт на первом месте, у него 287,5 очка. Второе место занимает Хэмилтон с 275,5 очками, третье — финн Валттери Боттас из «Мерседеса» (185).

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