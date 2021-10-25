* запрещённая в России организация

Москва, 25 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск фигуранта дела «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Алексея Полтавца. Соответствующая карточка появилась 25 октября в электронной базе данных ведомства.

Антон Привальский ИА Красная Весна Министерство иностранных дел

«Алексей Полтавец, 21.06.2000 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

В марте прошлого года Полтавец признался СМИ в убийстве жителя Пензы Артема Дорофеева. Он утверждал, что в апреле 2017 года убил своих друзей по организации Екатерину Левченко и Артема Дорофеева в лесу под Рязанью.

По его словам, он решил убить молодых людей, когда они решили сдаться полиции. Сейчас Полтавец скрывается на территории Украины.