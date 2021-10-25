Баку, , 09:19 — REGNUM В Азербайджане 25 октября стартовали военные сборы, к участию в которых привлекли военнообязанных, находящихся в запасе. Об этом сообщает пресс-служба минобороны республики.

Военные учения армии Азербайджана Mod.gov.az

В ведомстве отметили, что целью сборов является повешение уровня подготовки военнообязанных и совершенствованию уже полученных навыков. Учения продлятся до 6 ноября.

«Военнообязанные получат возможность ознакомиться с современными образцами оружия и военной техники нашей армии, а также изучить правила их эксплуатации», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ВС Азербайджана в этом месяце также проводили учения. 19 октября маневры провели на территории Нагорного Карабаха, перешедшей под контроль Баку в ходе войны в 2020 году. В учениях также принимали участия воинские подразделений из Турции.

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