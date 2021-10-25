Москва, , 09:18 — REGNUM Правительство РФ не поддержало законопроект об уголовной ответственности для губернаторов и депутатов, нарушивших предвыборные обещания, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Правительство РФ Дарья Антнова, REGNUM

«Выполнение предвыборных обещаний является политической обязанностью выборного лица. При этом формализация указанной обязанности с установлением уголовной ответственности за невыполнение предвыборного обещания с использованием неконкретизированных оценочных формулировок «непринятие всех зависящих от него мер», «четко определенное данное в безусловной форме обязательство», «совершить в будущем» допускает широкие пределы усмотрения и может привести к произвольному правоприменению», — говорится в отзыве за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Навыполнение предвыборных обещаний депутаты предлагали наказывать штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Инициатива была ориентирована на создание эффективного механизма воздействия на недобросовестных кандидатов на выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления, активно применяющих самые порочные методы ведения избирательной компании, сопряжённые с обманом и злоупотреблением доверием избирателей.

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