Южно-Сахалинск, 25 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил создать Совет отцов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе правительства региона.

Gugatchitchinadze Отец с ребенком

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Общественная структура поможет укрепить семейные ценности и роль отца в воспитании детей.

«В этом году по решению президента Владимира Путина впервые по всей России отметили День отца. Очень важно, что в нашей стране появился такой праздник. Это замечательный повод сказать спасибо нашим отцам и подчеркнуть их роль в обществе. Но, конечно же, внимание к вопросам семьи не должно ограничиваться одним днем. Поэтому я предлагаю создать Совет отцов Сахалинской области. Он объединит самых активных пап региона и будет решать вопросы поддержки семьи, воспитания детей, способствовать укреплению традиционных ценностей. Я лично готов возглавить этот совет. И приглашаю всех неравнодушных сахалинцев и курильчан присоединиться к его работе», — сказал Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению жителей РФ, идеальный отец должен заботиться и уважать мать своих детей, принимать активное участие в жизни детей и быть примером для подражания.