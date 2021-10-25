Лиссабон, 25 октября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. На аукционе Garagisti в Португалии выставили на торги купе Honda CR-X 1990 модельного года с пробегом всего 17 км. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Garagisti Honda CR-X 1990 года

Выставленное на торги авто было куплено частным лицом у дилеров компании Santomar Honda в Лиссабоне (Португалия). Машина более двадцати лет хранилось в гараже. Она была закреплена в специальных опорах, чтобы её колёса не касались пола, а пружины не просели.

Отмечается, что модель сохранилась в полностью заводском состоянии — даже в моторе машины до сих пор находится заводское моторное масло. Бывший владелец только поменял тормозную жидкость и аккумуляторную батарею.

Под капотом Honda CR-X установлен мотор объёмом 1,6 литра мощностью 124 л. с. Он агрегатируется с механической трансмиссией и передним приводом.

Ранее стало известно, что аукционный дом Mecum готовит к торгам суперкар Buick Wagonmaster, оснащённый четырьмя восьмицилиндровыми «движками» V8 Buick Nailhead рабочим объёмом 6,6 литра.

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