25 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление внештатного советника главы офиса президента Украины и пресс-секретаря делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича о том, что Украина начала разработку ракетной программы для того, чтобы направить ракеты в сторону Российской Федерации.

Оксана Переможенко, , 10:54 — REGNUM Украина начала разработку ракетной программы для того, чтобы направить ракеты в сторону Российской Федерации. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 24 октября заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Дом».

Упряжка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам чиновника, руководство РФ «доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой».

Также он пригрозил, что украинские ракеты оперативно-тактического уровня смогут долететь до столицы России. Арестович выразил уверенность в том, что такой шаг со стороны Киева будет адекватным ответом на действия Москвы.

Заявление украинского чиновника обсудили в украинском телеграм-канале VESTI, а также на странице депутата Рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook. Многих возмутили слова Арестовича, комментирующие указали на то, что украинский чиновник вовсе не отдает себе отчета в последствиях. Иные также задались вопросом относительно существования у Украины «своих» ракет.

Верховная рада Украины President.gov.ua

«Сказочный идиот», — отреагировал Val C.

«Напомните деятелю про котлы и их количество», — добавил Сергей.

«Давай уже, нацель…» — пишет Наталья.

«А потом: «А нас за шо?» — написала Elena.

«Жаль, дурок (психиатрических лечебниц. — О. П.) на всех не хватит. Интересно, а какие-такие украинские ракеты?» — не понимает No Name.

«Ну и шо потом будет? Последствия понимает? Или мозгов нету?» — задался вопросом Roman E.

«Мне кажется, что этого дятла там держат с одной целью, чтобы народ поржал с его перлов», — добавил Владимир.

«Где этих идиотов понабирали?» — не понимает Наталья.

«Украина точно от этого выиграет?» — не без сарказма спросил НТ.

«Эти черти провоцируют специально», — отреагировал Legion С.

«Молодец! Чтобы быстрее ответка пришла. Пускай едет на полигон и отдает приказы на обстрел. Пора ставить точку», — смеется один из комментирующих.

«Ядерный идиот», — отреагировали Igumenevil.

«Что и требовалось доказать… Как же всё предсказуемо. Будут переть до конца — население им неинтересно», — добавила Анжела.

«Ему сколько лет? Такое впечатление, что интеллект на уровне ребенка, который хвастается, что его папа сильней. Где таких… находят только?» — не понимает Lexus Fox.

«А у нас точно есть ракеты, что долетят до Москвы?» — поинтересовался Kotik.

«Раньше было грустно, что ЯО (ядерное оружие. — О. П.) убрали, теперь только рад, что у обезьян нету ядерной гранаты. Больное на всю голову!» — не выдержал Александр.

Ракета Р-36М (сс) Jarekt

«Интересно, что он употребляет? Человек при своём уме такое навряд ли брякнет!» — отметила Надежда П.

«Эти способны разве что кизяками забрасывать…» — добавил Владимир Ш.

«Они работают над ракетной программой и закрывают работу ТЭЦ из-за отсутствия угля, не начав отопительный сезон…» — задумался Юрий Д.

«Как бы Украина не доигралась…» — пишет Ирина Д.

«Какая… ракетная программа? Вы… не можете тепло дать в дома», — подытожил Владимир А.

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