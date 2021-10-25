Уфа, 25 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Тело мужчины обнаружено в жилом доме после тушения пожара в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

Сообщается, что ночью 25 октября спасатели в г. Ишимбая получили информацию о пожаре на ул. Степана Разина.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы установили, что пожар бушует в одноэтажном бревенчатом жилом доме размером 5×7 метров в комнате размером 3×4 метра.

«К сожалению, в ходе разбора пожара в помещении зала на диване было обнаружено тело погибшего мужчины, 1979 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в комнате, которую повредил огонь, спасатели нашли многочисленные окурки. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неосторожность во время курения.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в ходе тушения пожара в частном доме обнаружено тело женщины.