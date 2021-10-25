* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:24 — REGNUM Афганские радикалы, взявшие страну под контроль, приветствуют заявление президента России Владимира Путина о возможном исключении их организации из списка запрещённых. Об этом пресс-секретарь МИД Афганистана во временном правительстве Абдул Кахар Балхи написал 24 октября в Twitter.

«Министерство иностранных дел «Исламского эмирата Афганистан» приветствует высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу исключения имен руководителей ИЭА из черного списка», — отметил Балхи.

Он добавил, что война в Афганистане подошла к концу, и государства мира должны позитивным образом изменить своё отношение к этой стране. Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), правящее сейчас Афганистаном, стремится к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября на заседании международного клуба «Валдай» Путин заявил, что названную радикальную организацию можно будет исключить из чёрного списка в России, если её члены улучшат обстановку в Афганистане.

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