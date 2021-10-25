Лас-Вегас, США, 25 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей первого этапа серии Гран-при в Лас-Вегасе (США). Об этом 25 октября сообщает ИА REGNUM.

(сс) David W. Carmichael Александра Трусова

В сумме за две программы Трусова показала результат 232,37 балла.

Второй стала ещё одна российская фигуристка Дарья Усачёва, у которой 217,31 балла. Замкнула тройку южнокорейская спортсменка Ю Ён (216,97).

Следующий этап серии Гран-при состоится в Ванкувере (Канада) с 29 по 31 октября.