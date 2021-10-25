Джакарта, 25 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В результате аварии с участием двух автобусов в столице Индонезии Джакарте погибли три человека, сообщает CNN Indonesia.

Sistak ДТП

Общее число пострадавших в аварии составило 34 человека. 31 человек получил ранения и 3 человека погибли, включая водителя и двух пассажиров.

Причиной ДТП стало то, что водитель одного из автобусов заснул.

Как сообщало ИА REGNUM, пилот грузового самолета Smart Air Кунтарди погиб в авиакатастрофе в провинции Папуа в Индонезии.