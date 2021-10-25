Мэр города Приамурья назвал две проблемы с переписью населения
Благовещенск, 25 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В городе Белогорск Амурской области люди неохотно предоставляют QR-коды тем, кто осуществляет всероссийскую перепись населения, а без их считывания не удаётся учесть переписавшихся на портале госуслуг. Такую проблему констатировал мэр города Станислав Мелюков.
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Второй проблемой он назвал то, что горожане по разным причинам вообще не хотят участвовать в переписи и даже не открывают переписчикам дверь. Он заявил, что не будет никого агитировать участвовать в переписи, подчеркнув, что численность населения — самый главный показатель в межбюджетных отношениях.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее у мэра Белогорска не получилось принять участия во всероссийской переписи населения через портал Госуслуг с первой попытки. Проблемы возникли потому, что мобильное приложение оказалось не адаптировано для этого, а пароль для входа на сайт Станислав Мелюков забыл.