Благовещенск, 25 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В городе Белогорск Амурской области люди неохотно предоставляют QR-коды тем, кто осуществляет всероссийскую перепись населения, а без их считывания не удаётся учесть переписавшихся на портале госуслуг. Такую проблему констатировал мэр города Станислав Мелюков.

Александр Погожев ИА REGNUM Всероссийская перепись населения

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«Ровно неделю назад началась перепись и появились первые итоги и выявились первые проблемы. На сегодня в Белогорске переписано 10 тысяч человек. Но на самом деле переписалось больше. И первая проблема — люди не показывают QR-коды, полученные с Госуслуг, переписчикам, которые пришли на дом, и не несут показать их на переписной участок. Зачастую даже не открывают дверь, мол, мы переписались. Но без подтверждения через QR-код, человек считается не переписанным», — написал Станислав Мелюков в своём телеграм-канале.

Второй проблемой он назвал то, что горожане по разным причинам вообще не хотят участвовать в переписи и даже не открывают переписчикам дверь. Он заявил, что не будет никого агитировать участвовать в переписи, подчеркнув, что численность населения — самый главный показатель в межбюджетных отношениях.

«Если в статистическом отчете жителей будет меньше, чем на самом деле их проживает в Белогорске, то все нормативы, из которых складывается доходная часть городского бюджета, будут учитывать только переписанных жителей. Соответственно, на тех, кто не переписался (не поименно, конечно) деньги просто выделяться не будут: нет человека — нет финансирования», — отметил Станислав Мелюков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у мэра Белогорска не получилось принять участия во всероссийской переписи населения через портал Госуслуг с первой попытки. Проблемы возникли потому, что мобильное приложение оказалось не адаптировано для этого, а пароль для входа на сайт Станислав Мелюков забыл.