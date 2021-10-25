Петропавловск-Камчатский, 25 октября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил разобраться с работой аптеки в микрорайоне Завойко в столице региона — её там нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе правительства края.

Григорий Фадеев 2018 ИА Красная Весна Аптека

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«Через платформу обратной связи поступило обращение по поводу аптеки в Завойко. Это совершенно невообразимая история. Раньше там была аптека «Камчатфармации», которая арендовала помещение у филиала детской поликлиники №2. После того, как поликлиника подняла расценки на аренду в три раза, аптека закрылась», — сказал в ходе совещания глава региона.

По словам Солодова, проблема требует незамедлительного решения.

«Аптека должна быть, следует наладить отношения между двумя государственными организациями», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, сельские жители Ярославской области жалуются на невозможность купить лекарства в привычных местах — фельдшерско-акушерских пунктах.