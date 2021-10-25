Ставрополь, 25 октября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Ставропольском крае организована проверка прокуратуры по факту жестокого отношения отчима к пасынкам. Информация о систематическом избиении детей и издевательствах над ними появилась в региональном сегменте соцсетей. На своего мужа пожаловалась мать детей — жительница города Кисловодска.

(сс) Bob_Dmyt Ребенок

«По данному факту прокуратурой Ставропольского края незамедлительно организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будут приняты все необходимые меры реагирования»,— сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Провести проверку по данному факту потребовал и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Как предварительно установлено, отчим всячески издевался над сыновьями супруги, переехавшей на Ставрополье из Москвы. По материалам СМИ, женщина пожаловалась, что её супруг требовал от мальчиков часами читать молитвы перед иконами и даже запрещал без его разрешения носить нижнее белье.