Москва, 25 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Москве к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) уже подключено 49 стационаров, что составляет более 75% от их общего числа, сообщается на портале мэра столицы.

Dit.mos.ru Система ЕМИАС

За 1,5 месяца к единой цифровой платформе здравоохранения подключено шесть столичных больниц. Платформа предоставляет разнообразные сервисы для врачей и пациентов, упрощая их взаимодействие и повышая качество лечения.

Для работы в ЕМИАС обучение прошли более 6 тысяч медицинских работников больниц Москвы. Врачам открыт доступ к электронной медкарте пациентов, они могут вносить в нее все назначения и результаты обследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года ЕМИАС было подключено 65% медицинских учреждений Москвы.

Читайте подробнее: К ЕМИАС подключили 65% медицинских учреждений Москвы