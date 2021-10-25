Марсель, Франция, 25 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. «Марсель» сыграл вничью с ПСЖ в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 0:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

С 57-й минуты ПСЖ играл в меньшинстве после удаления защитника Ашрафа Хакими, который получил прямую красную карточку.

На сегодняшний день «Марсель» занимает четвёртое место в чемпионате Франции, в активе команды 18 очков. ПСЖ идёт на первом месте с 28 очками.