Киев, 25 октября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Украина работает над своей ракетной программой и в недалёком будущем сможет «направить ракеты на Москву». Об этом заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, сообщает телеканал «Дом».

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По его словам, нацеливание ракет на Россию «в какое-то ближайшее обозримое время» станет ответом на якобы «агрессию» со стороны Москвы. Таковы, полагает он, «паритетные действия» Киева.

«И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы», — заявил Арестович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британское министерство обороны подтвердило информацию о том, что власти страны ведут переговоры с Киевом о поставках ракет Brimstone.

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