Тюмень, 25 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Дело о моральном вреде из-за публикации в сторис (короткая история) в социальной сети Instagram впервые выиграл истец в России. Об этом 25 октября сообщила в своём телеграм-канале объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Instagram

Мужчина подавал иск против своей бывшей супруги, с которой развёлся по её инициативе в 2019 году. Как следует из материалов суда, женщина разместила на своей странице в Instagram публикацию о том, что бывший супруг, якобы, пытается её выселить из квартиры с детьми, уклоняется от выплаты алиментов, а в браке жил за её счёт, в то время как она самостоятельно оплачивала ипотеку, отпуск, няню и прочие расходы.

Мужчина на судебном заседании заявил, что изначально не реагировал на выпады бывшей супруги, но после того, как на видеозаписи стали обращать внимание знакомые и родственники, ему пришлось отстаивать свои честь и достоинство в суде. Он требовал удалить публикации, записать опровержение и не удалять его в течение года и возместить моральный вред, который мужчина оценил в 30 тыс. рублей.

Районный суд Тюмени не поддержал истца и тогда он обратился в апелляционный суд высшей инстанции, подтвердив правдивость своих слов чеками по уплате ипотеки и алиментов, а также услуг образования для детей и других расходов. Коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда отменила решение районного суда, требования истца были удовлетворены частично.

Суд обязал бывшую супругу разместить в Instagram опровержение и не удалять его в течение 24 часов, а также выплатить истцу 5 тыс. рублей в качестве компенсации за моральный вред.

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