Челябинск, 25 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Челябинске местные полицейские и их коллеги из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России пресекли работу крупной нарколаборатории. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

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В состав группировки входили 14 человек. Известно, что двое граждан изготавливали наркотик в частном доме. В месяц она могла выпускать более 100 кг. запрещённого вещества. А затем удалось поймать ещё 12 граждан. Среди них были операторы и администраторы интернет-магазинов, межрегиональные курьеры и закладчики.

Следователи считают, что произведённый в этой лаборатории наркотик распространялся в нескольких регионах России. При обысках было изъято 18 кг. готовой продукции и более химических реактивов. Все 14 задержанных водворены под стражу. Проводится расследование. Следователи выясняют все пути распространения криминального товара и личности вероятных соучастников.