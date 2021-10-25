Рим, 25 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. «Рома» сыграла вничью с «Наполи» в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 0:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) RonnyK «Наполи»

«Наполи» потерял первые очки в Серии А. До этого команда выиграла восемь матчей из восьми.

На сегодняшний день «Наполи» занимает первое место в чемпионате Италии, в активе команды 25 очков. «Рома» идёт на четвёртом месте с 16 очками.

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