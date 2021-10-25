Hyundai запатентовал складной электросамокат для автомобилей
Вашингтон, 25 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hyundai получила в Соединённых Штатах патенты на складной электросамокат и конструкцию багажника автомобиля, где он будет хранится. Документ размещён на сайте Patentguru.
По задумке инженеров компании, машину можно будет оставить на некотором отдалении от конечной точки пути, а оставшийся путь проехать на электросамокате.
Стоит отметить, что в 1980 году японская компания Honda производила компактную модель City со встроенным скутером Motocompo в багажнике. Теперь подобной разработкой занялась корейская компания.
Электрический самокат может храниться не только в багажнике, но и в боковой двери. Кроме того, для самоката в машине имеется специальная зарядка.
Сам электросамокат будет комплектоваться динамиком, из которого во время движения будут раздаваться звуки двигателя внутреннего сгорания. Это сделано для того, чтобы рычание мотора предупреждало о приближении самоката. По задумке производителей, это должно обеспечить безопасность пешеходов. Максимальная скорость самоката равна 20 км/ч.
Ранее компания Hyundai представила новую модель Sonata Night Edition. Тираж машины равен 1000 штук. Собрано авто на базе стандартной версии Sonata N Line с добавлением затемнённых элементов. В движение машину приводит турбомотор объёмом 2,5 литра и мощностью 294 л. с. (422 Нм).
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