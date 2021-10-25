Вашингтон, 25 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hyundai получила в Соединённых Штатах патенты на складной электросамокат и конструкцию багажника автомобиля, где он будет хранится. Документ размещён на сайте Patentguru.

Patentguru Патентное изображение Hyundai

По задумке инженеров компании, машину можно будет оставить на некотором отдалении от конечной точки пути, а оставшийся путь проехать на электросамокате.

Стоит отметить, что в 1980 году японская компания Honda производила компактную модель City со встроенным скутером Motocompo в багажнике. Теперь подобной разработкой занялась корейская компания.

Электрический самокат может храниться не только в багажнике, но и в боковой двери. Кроме того, для самоката в машине имеется специальная зарядка.

Сам электросамокат будет комплектоваться динамиком, из которого во время движения будут раздаваться звуки двигателя внутреннего сгорания. Это сделано для того, чтобы рычание мотора предупреждало о приближении самоката. По задумке производителей, это должно обеспечить безопасность пешеходов. Максимальная скорость самоката равна 20 км/ч.

Ранее компания Hyundai представила новую модель Sonata Night Edition. Тираж машины равен 1000 штук. Собрано авто на базе стандартной версии Sonata N Line с добавлением затемнённых элементов. В движение машину приводит турбомотор объёмом 2,5 литра и мощностью 294 л. с. (422 Нм).

Читайте также: Hyundai представила эскиз обновлённой Creta