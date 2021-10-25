Милан, Италия, 25 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Миланский «Интер» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче девятого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

App71296 Стадион «Сан-Сиро»

На 17-й минуте матча счёт открыл нападающий «Интера» Эдин Джеко. «Ювентус» смог спастись на 89-й минуте, пенальти реализовал форвард Пауло Дибала.

На сегодняшний день «Интер» занимает третье место в чемпионате Италии, в активе команды 18 очков. «Ювентус» идёт на шестом месте с 15 очками.